La SpoletoNorcia Gravel 2022 e l’acqua

Quattro i percorsi con partenza ed arrivo al piazzale Urbani di Scheggino



La quarta edizione de La SpoletoNorcia Gravel, in calendario il prossimo 12 giugno, conferma la voglia del Comitato Organizzatore di spingere sull’acceleratore dell’evoluzione e delle novità, con il favore di un territorio che facilita la messa a disposizione di paesaggi spettacolari.

Non è una gara e non ci sono tempi limite e, quindi, il partecipante potrà sfruttare la giornata per vivere appieno il territorio, assaporando dei luoghi incantevoli.

Il tema per il 2022 è quello dell’acqua, ricchezza inestimabile di questi territori, pieni di fiumi, ruscelli e cascate. Protagoniste assolute saranno le Cascate delle Marmore con la possibilità per i partecipanti di immergersi nello spettacolo del fiume Velino che si getta nel Nera.

I percorsi saranno quattro e tutti avranno partenza ed arrivo al piazzale Urbani di Scheggino.

Il breve sarà un’escursione fino alla Cascata delle Marmore e ritorno, per quasi 50 chilometri ed un dislivello di circa 600 metri.

Il medio avrà due percorsi, ma con un unico denominatore: obiettivo la città di Spoleto; nella prima scelta si godrà appieno della nuovissima ciclabile Greenway del Nera; nella seconda, prima di raggiungere la città del Festival, ci si getterà nella Cascata. Il tutto in 65 chilometri e 1500 metri circa di dislivello da affrontare.

La grande novità sarà, però, nel percorso lungo: dopo lo scorcio delle Marmore, protagonista indiscussa sarà la ValSerra, tra antiche torri e suggestivi castelli che faranno da contorno ideale di una bella pedalata di più di 100 chilometri.

Per quello che riguarda le iscrizioni, c’è ancora un mese per poter usufruire on line della quota scontata di 30 euro (comprensiva del pacco gara), con la possibilità di acquistare la maglia tecnica a 35 euro (quindi con 10 euro di sconto).