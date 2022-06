La SpoletoNorcia Gravel 2022: due giorni pieni di eventi tra benessere, cibo e musica

Scheggino 11- 12 giugno 2022. Il programma



È finita la stagione dei convegni e delle presentazioni per La SpoletoNorcia e si entra nel vivo dell’attività, con questa estate in anticipo che invoglia a salire in bici e vivere la natura circostante. Siamo alla vigilia della 4° edizione de La SpoletoNorcia Gravel, manifestazione che sarà inaugurata sabato 11 giugno a Scheggino e che vedrà il suo clou con la partenza della pedalata cicloturistica organizzata per domenica 12 giugno alle ore 8.30.

Mai come ora si può ritenere azzeccato il tema, quell’acqua di cui sentiamo così tanto il bisogno in queste torride giornate di fine primavera; acqua ricchezza inestimabile, ma anche protagonista indiscutibile degli spettacolari paesaggi che faranno da contorno ai vari percorsi. Come anticipato nelle scorse settimane, al centro di questa edizione de La SpoletoNorcia Gravel ci sarà la Cascata delle Marmore; ma si andrà anche alla scoperta, grazie al percorso lungo, della Valserra, con le sue torri, i panorami mozzafiato e gli straordinari castelli.

Per quello che riguarda l’iscrizione online c’è ancora qualche giorno e, per i super-ritardatari, l’invito è quello di consultare i canali social dell’evento, per vedere se ci sarà la possibilità di potersi iscrivere la domenica mattina.

Da qualche settimana è stata inoltre ufficializzata la partnership con Torre del Nera, albergo diffuso nel borgo di Scheggino, con un’area dedicata alla SPA costruita all’interno della fortezza medievale: 400 metri quadrati di benessere, ricavati dalla roccia dell’antico borgo.

La suggestiva struttura diffusa ha inoltre una straordinaria terrazza panoramica, uno spazio meraviglioso che si presta naturalmente ad aperitivi, cene ed apericene sotto le stelle. Questa collaborazione, che inizierà con la Gravel, proseguirà con la cicloturistica di settembre (La SpoletoNorcia in MTB) e continuerà per l’intero arco dell’anno.

Una partnership che fa da apripista al progetto SN365, quello intrapreso da La SpoletoNorcia e volto alla creazione di un network che comprenda più soggetti locali con differenti competenze, in grado di fornire dei servizi integrati e un’esperienza sempre più completa e di alto livello per il cicloturista.

Tantissimi gli eventi in calendario per l’11 e il 12 giugno 2022. Quest’anno la SpoletoNorcia di Scheggino non è solo Gravel ma anche è anche musica, cibo, benessere e tanto altro.

Di seguito il calendario integrale dei due giorni.

11 Giugno 2022

Dalle ore 15.00 alle 19.00

Apertura villaggio, iscrizioni e consegna pacchi gara.

Piazza Carlo Urbani

Dalle ore 12.00 alle 19.00

Spa Torre del Nera – un rifugio senza tempo, per corpo e spirito: 400 metri quadrati di benessere. I partecipanti e gli accompagnatori potranno usufruire della SPA all’interno dell’albergo diffuso Torre del Nera. Per prenotazioni e costi: www.torredelnera.it

Dalle ore 12.00 alle 19.00

DaniloMix – Radio Home in diretta da Piazza Carlo

Urbani

Dalle ore 12.00 alle 19.00

Esposizione FocariniBikes.

Stand Focarini / Piazza Carlo Urbani

Dalle ore 12.00 alle 19.00

La Quarta di Scheggino – Mercato di prodotti tipici e artigianali umbri. Parcheggio Valcasana

Ore 16.30

PEDALARE IN UMBRIA – Progetto Smart Touristic Intelligence System (Stis) a cura di Umbria&Bike. Spazio Arte Valcasana

Ore 17.45

Saluti istituzionali e inaugurazione della V edizione de La

SpoletoNorcia Gravel. Piazza Carlo Urbani

Ore 18.00

Premiazioni delle “Personalità SN Gravel 2022”.

Piazza Carlo Urbani

Ore 18.15

Musica da Ripostiglio a cura di Filarmonica Umbra.

Piazza Carlo Urbani

Dalle ore 19.00

Saremo lieti di brindare insieme: aperitivo presso Chez

Nous

Vous Cafe.

Piazza Carlo Urbani

Dalle ore 20.00

AperiCena alla terrazza panoramica Torre del Nera. I partecipanti e gli accompagnatori potranno degustare i prodotti del territorio in una location d’eccezione. Per prenotazioni e costi: www.torredelnera.it

12 Giugno 2022

Dalle ore 7.30 alle 8.15

Iscrizioni e consegna pacchi gara

Piazza Carlo Urbani

Ore 8.30

Partenza pedalata cicloturistica – La SpoletoNorcia Gravel 2022.

Piazza Carlo Urbani

Dalle ore 9.00 alle 19.00

Spa Torre del Nera – un rifugio senza tempo, per corpo e spirito: 400 metri quadrati di benessere. I partecipanti e gli accompagnatori potranno usufruire della SPA all’interno dell’albergo diffuso Torre del Nera. Per prenotazioni e costi: www.torredelnera.it

Dalle ore 9.00 alle 19.00

Esposizione FocariniBikes.

Stand Focarini / Piazza Carlo Urbani

Dalle ore 9.00 alle 19.00

DaniloMix – Radio Home in diretta da Piazza Carlo

Urbani

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00

La Quarta di Scheggino – Mercato di prodotti tipici e artigianali umbri. Parcheggio Valcasana

Dalle ore 19.00

AperiCena alla terrazza panoramica Torre del Nera. I partecipanti e gli accompagnatori potranno degustare i prodotti del territorio in una location d’eccezione. Per prenotazioni e costi: www.torredelnera.it