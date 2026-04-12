La SpoletoNorcia 2026: Dove la MTB incontra la Cultura

  • Redazione
  • Aprile 12, 2026
  • La SpoletoNorcia
  • Letto 29

    • La SpoletoNorcia in Mountain Bike 2026 si conferma tra i migliori eventi MTB in Umbria e in Italia, unendo sport, cicloturismo e cultura a Spoleto in un’unica esperienza. Non solo adrenalina sui percorsi della ex ferrovia, ma anche un’opportunità concreta per scoprire il patrimonio storico e artistico del territorio grazie alla Spoletocard scontata per partecipanti e accompagnatori.

    Grazie alla collaborazione con Maggioli Cultura e il Comune di Spoleto, tutti gli iscritti alla SpoletoNorcia MTB 2026 potranno acquistare la Spoletocard a 8 euro invece di 10, ottenendo accesso diretto ai principali musei di Spoleto e a un ricco calendario di visite guidate gratuite e a prezzo agevolato. Un valore aggiunto ideale per chi cerca eventi sportivi con esperienze culturali in Umbria.

    Con la Spoletocard sarà possibile visitare più luoghi con un unico biglietto e partecipare a tour guidati (su prenotazione) per vivere al meglio i siti turistici di Spoleto e dintorni. Il programma parte il 31 maggio con una visita gratuita al Tempietto del Clitunno, sito UNESCO tra i più importanti dell’Umbria, immerso nella natura e vicino alle celebri Fonti del Clitunno: una tappa imperdibile per chi ama arte, storia e paesaggi unici.

    Il 1° giugno spazio a uno dei simboli della città, la Rocca Albornoziana, con visite guidate alle ore 10 e 16 lungo i camminamenti panoramici. Da qui si gode una vista straordinaria su Spoleto, rendendo questa esperienza perfetta per chi cerca cosa vedere a Spoleto durante eventi MTB. Posti limitati (max 14 partecipanti per turno), prenotazione obbligatoria.

    Il calendario si chiude il 2 giugno con la visita gratuita alla Casa Romana, nel cuore del centro storico: un viaggio immersivo nella vita quotidiana del I secolo d.C., ideale per chi desidera abbinare cicloturismo e cultura in Umbria.

    Partecipare alla SpoletoNorcia in Mountain Bike significa vivere uno dei più completi eventi di cicloturismo in Italia, capace di unire sport outdoor, natura e valorizzazione del territorio. Un evento perfetto per chi cerca esperienze autentiche in Umbria, tra percorsi MTB, borghi storici e siti culturali unici.

    Per accedere alla promozione e acquistare la Spoletocard scontata, è possibile iscriversi direttamente online sul sito ufficiale della manifestazione: https://laspoletonorciainmtb.it/iscrizioni/⁠

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!