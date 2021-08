La spoletina Rebecca Bacchettini convocata nella Nazionale Italiana Juniores per i Mondiali di ciclismo su Pista

Volerà a Il Cairo dal 30 agosto al 6 settembre

La giovane ciclista spoletina Rebecca Bacchettini ,in forza all’UC Foligno , è stata convocata nella Nazionale Italiana Juniores per i Mondiali di ciclismo su Pista che si Svolgeranno in Egitto a Il Cairo, dal 30 di agosto al 6 di settembre.





Ai Mondiali Pista sono stati convocati, su indicazione dei Commissari Tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa con approvazione del Team Manager Squadre Nazionali Roberto Amadio,17 atleti, divisi nelle due squadre maschile e femminile.

Immagine dalla pagina Facebook ufficiale di Federciclismo – Umbria