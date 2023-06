La spoletina Irene Orazi ai Mondiali Special Olympics

“Andiamo a Berlino!”

Irene Orazi, una giovane e brillante atleta spoletina, è partita alla volta di Berlino per partecipare al prestigioso Mondiale Special Olympics insieme ad altri 96 atleti selezionati da tutta Italia, preparandosi a vivere un’esperienza straordinaria in campo internazionale.

Irene da anni si dedica all’atletica con il massimo dell’impegno dando fondo a tutte le sue energie a ogni singolo allenamento. Il suo talento e la sua determinazione l’hanno portata a meritarsi l’agognata convocazione per difendere i colori italiani in Germania, “lottando con tutte le sue forze”, come recita il motto degli atleti Special Olympics e che Irene ha fatto suo.

Per la nostra atleta è un vero sogno che si realizza, coltivato fin dal primo momento in cui timidamente iniziava a mostrare tutte le sue capacità con il Team Il Cerchio, costituito dall’unione del lavoro della Cooperativa Il Cerchio e dell’Associazione Peter Pan. Ora quel sogno è divenuto realtà e, con l’avvicinarsi della cerimonia di apertura, ci prepariamo ad applaudirla e a tifare per lei, uniti nel sostegno e nell’orgoglio di vederla rappresentare l’Italia sul palcoscenico internazionale.

Dal 17 al 25 giugno Irene sarà protagonista correndo nella gara regina, i 100 metri piani e nei 200 metri piani. Siamo sicuri che saprà onorare al meglio la maglia azzurra, proprio come ha sempre fatto nelle gare con il nostro Team.

Vogliamo quindi inaugurare un grandissimo in bocca al lupo a Irene per questa splendida avventura, siamo orgogliosi che sia lei a rappresentare la nostra città e la nostra nazione ai mondiali di Berlino.