Dopo aver pubblicato due libri “Ricordi in movimento” e lo dice il Mare”, Barbara Panetta, di origini calabresi, ma spoletina di adozione, ha dato recentemente alle stampe una serie di libri per bambini di successo che hanno per protagonista il personaggio di Ant Chloe

Il secondo libro della serie “CHLOE E NONNO OROLOGIO” è disponibile da pochi giorni nelle librerie specializzate e su Amazon. Si tratta di un libro bilingue (italiano e inglese) scritto e illustrato da BARBARA PANETTA, che dopo aver vissuto per anni a Spoleto ed essersi qui sposata, vive da alcuni anni a Londra con la sua famiglia.

Tutti i libri di Ant Chloe sono tradotti in diverse lingue, il ricavato è donato in beneficenza alla Momentum Children’s Charity, associazione che supporta bambini malati di cancro.

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito ufficiale di Ant Chloe: www.antchloe.com

Chloe e Nonno Orologio è una deliziosa storia per bambini scritta in inglese e tradotta in italiano, arricchita da rime per facilitare l’apprendimento della lingua. Ogni libro di Ant Chloe è arricchito da un video libro narrato da un madrelingua inglese, per aiutare il bambino a imparare la corretta pronuncia. La morale, creata in collaborazione con la psicologa infantile Giovanna Campolo, insegna l’importanza del lavoro di squadra e delle abilità individuali di ogni bambino. Allo stesso tempo mette in evidenza il forte senso della famiglia, in particolare il legame con i genitori e la collaborazione tra fratelli e sorelle. Il vecchio Nonno Orologio, per via di una tempesta, si rompe. Mamma e papà formica, insieme alle formichine, si avventurano alla ricerca dei numeri perduti.

Il primo video libro Chloe’s Promise, in italiano La Promessa di Chloe, è stato narrato dal presentatore televisivo britannico ITV Ben Shephard. Chloe and the Gr-ant father Clock, in italiano Chloe e Nonno Orologio, ha ricevuto l’interpretazione narrante dell’attrice britannica presentatrice televisiva BBC Sally Philips (conosciuta per il Diario di Bridget Jones). La colonna sonora è curata dal compositore Alessandro Viale, da lui eseguita al pianoforte con la violinista Laura Marzadori, Primo violino della Scala di Milano.

Il libro è edito da PLEBU Ltd, una casa editrice britannica nata nel febbraio 2020 a Londra.

