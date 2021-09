… ad un passo dalla finalissima

La spoletina Debora Proietti Pesci e Emanuele Appetito, già campioni italiani di ballo latino americano, dopo essersi qualificati, hanno preso parte al Word Championship senior 1 Latin, in programma lo scorso fine settimana a Rotterdam, in Olanda. Il brillante cammino della coppia si è interrotto in semifinale, ad un passo dal grande sogno della finalissima.