La soddisfazione di Azione Umbria per la consegna del cantiere da 109 milioni di euro per il tratto Baiano–Firenzuola della Tre Valli

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Quando c’è la volontà politica, le risorse si trovano e i cantieri aprono. La consegna del cantiere da 109 milioni di euro per il tratto Baiano–Firenzuola della Tre Valli Umbre è un risultato concreto che Azione Umbria saluta con soddisfazione: 4,4 km di strada con due viadotti e due gallerie artificiali, durata dei lavori prevista di circa 3 anni (1.135 giorni).

«Il cantiere Baiano–Firenzuola è un passo avanti importante per collegare direttamente Spoleto, la Valnerina e i Comuni delle Terre dell’Olio e del Sagrantino alla E45. Ora serve la stessa determinazione per finanziare e avviare l’ultimo stralcio Firenzuola–Acquasparta. Il completamento della Tre Valli Umbre, infatti, rappresenta un passo fondamentale per incrementare l’attrattività delle aree interne e dare impulso all’economia locale» dichiarano i consiglieri comunali di Spoleto Catanossi e Filippetti (Castel Ritaldi).

Il tratto Firenzuola-Acquasparta è certamente un’opera tecnicamente impegnativa da realizzare: circa 7 km quasi tutti in galleria per un costo stimato di 540 milioni di euro. Il progetto è stato predisposto, ora Regione e Parlamento devono chiudere il cerchio su fonti e tempi di finanziamento.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’avvio di questo cantiere, che rappresenta non solo un investimento infrastrutturale, ma anche un segnale di attenzione concreta verso i territori della nostra provincia. Si rende sempre più necessario pensare le infrastrutture con un occhio a tutta la provincia e la regione così da valutare con cognizione di causa opere e priorità” continua il Consigliere Provinciale Andrea Bacelli,

“Oltre alla Tre Valli resta prioritario sciogliere la questione del Nodo di Perugia: le due opere, infatti, diventano complementari nell’ottica di collegare meglio l’Umbria e renderla capace di affrontare le numerose sfide della contemporaneità.” conclude il commissario di Azione Mazzanti.



Umbria in Azione