La SN Trail Run entra nel circuito ITRA-International Trail Running Association

La partecipazione alla SN ULTRA TRAIL RUN consente di accumulare 2 punti ITRA mentre la SN HARD TRAIL dà diritto a 1 punto ITRA.

Sono tre i percorsi competitivi previsti dalla gara lungo lo spettacolare tracciato della Vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia che collegava in origine le due cittadine umbre: la SN ULTRA TRAIL di 44 km con dislivello circa 2000 m, la SN HARD TRAIL di 24 km con dislivello di 960 m e la SN SOFT TRAIL di 14 km con un dislivello circa 300 m.

Si attraversano scorci naturali inediti e si corre lungo sentieri e single trail che portano i partecipanti sulle montagne godendo di splendidi paesaggi.

le quote sono di € 35 per la ULTRA, € 30 per la HARD; mentreil costo d’iscrizione sale a € 45 per la ULTRA e € 35 per la HARD. La quota per il percorso SOFT rimane di € 20 fino al 29 agosto e sale a € 25 per chi decide di aderire alla vigilia della corsa.