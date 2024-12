La sinergia tra Associazioni e Comune regala un grande fine d’anno alla città

(Simone Fagioli*) – La città dei Due Mondi si veste di luminarie, installazioni, addobbi ed eventi culturali per un Natale 2024 da vivere e da festeggiare al meglio. Natale anticipato per Spoleto, che già da fine Novembre ha assunto i toni e colori delle festività natalizie. Sono le parole dell’Assessore alla Cultura, Danilo Chiodetti ad illustrare quanto organizzato per questo Natale 2024: “Innanzitutto – esordisce Chiodetti -, ci tengo a sottolineare che gli eventi che ci stanno accompagnando fino al 14 gennaio, sono il frutto di una grande sinergia e collaborazione con associazioni, istituzioni e cittadini. In questa edizione di “Accade a Natale a Spoleto” abbiamo coinvolto tanti soggetti locali e regionali nell’organizzazione degli appuntamenti natalizi. L’illuminazione della città; dalla grande Cometa di piazza della Vittoria, all’albero di Natale in piazza Garibaldi, fino al Villaggio di Babbo Natale in piazza Pianciani, senza dimenticare le luminarie che abbiamo voluto in tante parti della città, è il risultato di questo lavoro comune, un impegno che ha unito restituendo agli spoletini ed ai turisti che verranno a trascorrere le feste da noi una Spoleto bella, luminosa ed accogliente. Inoltre, ci saranno tanti eventi nelle piazze e nei teatri per grandi e piccini”.

Oltre a quanto già ricordato dall’assessore, “Accadde a Natale a Spoleto 2024” si caratterizza anche per un ciclo di 80 appuntamenti, dal 29 Novembre fino al 14 Gennaio, a cura del Comune di Spoleto, dell’Associazione “Vivi Spoleto” e della Confcommercio di Spoleto: tanti sono gli appuntamenti dedicati ai bambini (dal 7 dicembre in piazza Pianciani è stato allestito il “Villaggio di Babbo Natale”, mentre a Palazzo Antonelli in corso Garibaldi è presente la “Casetta postale di Babbo Natale”), concerti, mostre (molto visitate in questo primo week end quelle di Palazzo Collicola mentre “Spoleto, la città in un Presepe” resterà aperta all’ex Museo Civico sino al 14 gennaio), spettacoli teatrali, marching band, trekking e visite guidate in città.

Infine, il 31 dicembre, in piazza Duomo (ore 22.45) , è in programma Capodanno in piazza, con giochi di fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria per uno spettacolo che coinvolge circa 30 artisti della compagnia teatrale Accademia creativa.

Gongolano anche gli altri protagonisti di questa importantissima manifestazione. Tra questi Massimo Parmegiani, vice-presidente dell’Associazione “Vivi Spoleto” e omologo della Confcommercio cittadina: “Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato svolto con i miei colleghi di “Vivi Spoleto”, unitamente all’Amministrazione comunale e alla Confcommercio, poiché la città ha risposto in maniera compiaciuta, rivolgendo a noi tutti un grande plauso e tante critiche positive per le tante iniziative che sono state messe in campo”.

Insomma, quello di quest’anno a Spoleto è un notevole programma di attività natalizie, che mette in gioco tanti momenti di festeggiamenti, di riflessione, di incontro e di bellezza.

* Editorialista di “Visti dalla Tribuna”