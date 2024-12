La Sezione Tiro a Segno di Spoleto è una delle vincitrici del premio Estra per lo Sport

La Sezione Tiro a Segno di Spoleto, insieme alla Agon Perugia ASD, è una delle due vincitrici della IV edizione della Call to Action “Estra per lo Sport L’energia delle buone pratiche” su 31 candidature presentate per la Regione Umbria. Si tratta di un riconoscimento dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale.



Nell’edizione 2024, che ha visto partecipare insieme all’Umbria anche Abruzzo, Marche, Molise e Toscana (222 candidature totali), sono state premiate le realtà che, attraverso il proprio operato, hanno valorizzato il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione attuando azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.

Estra S.p.A., per supportare le società nello sviluppo di progetti futuri, riconosce ai migliori di ogni Regione un contributo di € 5.000,00 che devono essere impegnati per la realizzazione del progetto presentato per la stagione sportiva 2024/2025.



Il 4 dicembre scorso la giuria, composta da rappresentanti di Estra e USSI, dai presidenti di CONI Abruzzo, Marche, Molise, Toscana, Umbria, dal vicepresidente Special Olympics, Ad Fipav Servizi e dall’Olimpionico ex Presidente AMOVA, ha decretato i vincitori che saranno premiati in una cerimonia ufficiale territoriale nella primavera del 2025 con la partecipazione di due testimonial sportivi, Giorgio Minisini e Luigi Busà, che porteranno la loro testimonianza.