La Sezione del Tiro a Segno di Spoleto si qualifica ai Campionati Italiani assoluti di Roma

  • Redazione
  • Settembre 25, 2025
  • Altri sport
  • Letto 49

    • L’attività paralimpica nella città di Spoleto sta svolgendo un ruolo sempre più importante con risalto a livello nazionale.

    L’adeguamento degli impianti sia a livello di accessibilità che tecnologico ha portato la società sportiva ad essere un punto di riferimento federale.

    La Sezione del Tiro a Segno di Spoleto ha qualificato ai Campionati Italiani assoluti di Roma anche quattro suoi tiratori paralimpici.

    Il lavoro svolto nell’ultimo anno dallo staff tecnico ha consentito di qualificare due atleti di carabina, Denittis Simone e Simeoni Pierpaolo e due atleti di pistola Sbriccoli Carlo e Tasho Minard.

    Gli atleti hanno avuto accesso anche alle fasi finali con punteggi estremamente competitivi sia nelle specialità a 10 metri che nella maggior distanza dei 50 metri.

    Segnaliamo che l’atleta Carlo Sbriccoli, già atleta di nuoto paralimpico, è stato selezionato per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di Tiro a Segno che si svolgeranno la prima settimana di ottobre a Osijek in Croazia.

    Il tiro a segno, per soli atleti paralimpici con disabilità fisica può essere provato nelle prime tre prove gratuite con armi ad aria compressa presso la palestra di tiro a Spoleto in via del Tiro a Segno.

    Share

    Articolo precedente

    Sabato uno spettacolare Ducato Spoleto Futsal-Monteleone, Trapasso: “Pensiamo solo a noi e potremo fare bene”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....