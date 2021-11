La Serie A femminile di Rugby arriva a Spoleto

Appuntamento al campo della Spoleto Rugby a San Nicolò

(DMN) Spoleto – la città del Festival si appresta ad ospitare un allenamento di una squadra del massimo campionato nazionale di rugby femminile.

Domenica 21 novembre, a partire dalle ore 11, le ragazze del Frascati Rugby Union 1949 – con la spoletina Laura Timpu, recentemente convocata in Nazionale Under 18 – svolgeranno una sessione di allenamento sul campo della Asd Spoleto Rugby in via Falchi, nel quartiere di San Nicolò.

Oltre alle laziali ci saranno anche le ragazze del Banca Macerata Rugby. Saranno presenti , oltre al tecnico e presidente della Asd Spoleto Rugby, le tecniche Leila Pennetta e Maria Cristina Tonna, il gotha del Rugby femminile italiano.