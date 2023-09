“L’A.se. può dormire sogni tranquilli”

Il comunicato stampa del Partito Democratico

L’Ase può dormire sogni tranquilli. Soprattutto il personale dipendente che non solo non sarà ridimensionato, ma anzi sarà valorizzato nelle professionalità che sono un bene prezioso per la collettività. Dopo questa premessa, alla luce delle scalmanate esternazioni di alcune forze politiche – specie le stesse che oggi urlano e ieri hanno dimezzato i fondi a disposizione riducendo l’Ase allo stato attuale – è lecito che l’amministrazione comunale voglia ottimizzare i servizi, concentrando forze ed energie in alcuni ambiti? E ancora, i servizi erogati sono al passo con assetto urbano, viabilità, spazi verdi enormemente mutati da quando è nata nell’ormai lontano 2003? Quel Global service è al passo con i tempi, oppure? Certa opposizione urla e strepita “nessuno tocchi l’Ase”, salvo poi passarla allo spiedo alla minima difficoltà.

La verità è che questa amministrazione vuole spendere bene i soldi degli spoletini, spenderne anche di più, ma con risultati eccellenti. Gli spoletini non dovranno accontentarsi. Dovranno essere orgogliosi dell’Ase e i suoi dipendenti fieri di lavorarci.

Dopo anni di lassismo delle precedenti amministrazioni (il Pd è tornato in amministrazione dopo 8 anni di centrodestra) Sindaco e Giunta stanno prendendo in mano la situazione. Preziosa si è rivelata la ricognizione effettuata dall’amministratore unico, Roberto Paolucci che ha permesso di avere un quadro dettagliato della società. Da qui la necessità di procedere a una riorganizzazione seria, concreta, capace di focalizzare le energie prevalentemente sulle manutenzioni della rete viaria e del verde pubblico.

Un progetto ambizioso che merita attenta riflessione. E’ sbagliato darsi il tempo necessario oppure si deve dare ascolto alle grida manzoniane (il Manzoni è sempre in voga) che mostrano i muscoli senza costrutto? L’Ase uscirà dalla precarietà offrendo servizi efficienti con maggiori finanziamenti da parte del Comune e un piano operativo chiaro e mirato. I rumors non servono alla città che ha bisogno di ritrovare il suo ritmo, di avere fiducia nelle proprie capacità ed enormi potenzialità. Non è questa l’occasione per fomentare malumori. Anzi è l’occasione per essere ottimisti.

In sostanza (qui entra in scena Shakespeare) molto rumore per nulla.