La Scuola Primaria di San Martino in Trignano aperta la sera per la Notte dei Racconti  

Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 la Scuola Primaria di San Martino in Trignano ha aperto le proprie porte per un evento straordinario: La Notte dei Racconti. TUTTO è POSSIBILE- ORME DI FIABA, è stato il tema dell’edizione 2025 . L’iniziativa internazionale, promossa da Regionarra, nasce con l’obiettivo di riunire la comunità nel riscoprire la bellezza della condivisione e promuovere una cultura della narrazione che valorizzi le storie di ognuno. In un’epoca in cui la tecnologia spesso ci allontana, questo evento ha invitato i bambini, le bambine e le famiglie, a sedersi intorno ad un fuoco metaforico per ascoltare e raccontare. La magia del racconto ha preso vita tra le mura della scuola; gli spazi allestiti con luci soffuse, insegne luminose e angoli accoglienti, hanno trasformato l’ambiente in un mondo magico e fatato, dove le storie hanno saputo avvicinare grandi e piccoli. Le insegnanti hanno dato voce alle storie insieme al regista e maestro di teatro Graziano Petrini, che ha animato la lettura interpretando le emozioni e le avventure dei personaggi. A rendere ancora più speciale l’atmosfera fiabesca è stata la presenza del Maestro e musicista Maurizio Marrani. La musica suonata dal vivo, delicata e coinvolgente, si è intrecciata con le parole, trasformando ogni storia in un’esperienza sensoriale completa. La serata si è conclusa con una coccola finale: biscotti e camomilla della buonanotte offerti dalla Sezione Soci Coop Centro Italia Spoleto- Norcia. Non è mancata la partecipazione dell’Assessora Luigina Renzi, che ha rivolto un sentito ringraziamento alle insegnanti, complimentandosi per l’organizzazione e la passione con cui hanno saputo creare un’occasione di condivisione e crescita. L’ entusiasmo dei bambini, la creatività degli insegnanti e la partecipazione attiva delle famiglie hanno reso la “Notte dei Racconti” un evento magico. Il successo di questa iniziativa ha confermato che la lettura e la narrazione sono strumenti potenti per creare connessioni, stimolare l’immaginazione e soprattutto, favorire un senso di comunità.