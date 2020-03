La Scuola Paritaria Maestre Pie Filippini di Spoleto pronta ad accogliere nuovi studenti

Riceviamo con piacere e pubblichiamo integralmente:

La scelta della scuola primaria è indubbiamente un momento importante nella vita di una famiglia visto che, in questo momento, si inserisce il proprio figlio nel contesto scolastico in cui inizierà a formarsi sotto tutti i punti di vista la persona che un domani quel bambino diventerà.



La Scuola Paritaria Maestre Pie Filippini di Spoleto rappresenta una Istituzione, importante per i nostri figli e per il nostro territorio, la quale fornisce un’elevata qualità del percorso didattico e, soprattutto, considera il bambino con le sue necessità ed attitudini come elemento essenziale del percorso formativo stesso.

In particolare, nell’anno scolastico in corso, sono stati predisposti una serie di progetti, volti ad incrementare l’offerta formativa ed arricchire di esperienze i bambini, tra cui segnaliamo:

• Progetto Ceramica ed Arte;

• Visite al Museo Comunale;

• Il Progetto legato all’alimentazione (frutta e verdura);

• Il Progetto Scherma;

• Gli incontri aperti con psicoterapeuti per bambini, genitori ed insegnati;

Sono stati inoltre instaurati rapporti incrociati con vari Istituti Superiori cittadini legati all’Informatica (ITIS) ed all’educazione alimentare (Istituto Alberghiero).



Confermiamo inoltre che l’Istituto è già attivo e pronto per accogliere i bambini che il prossimo anno 2020-2021 si sono iscritti alla scuola primaria.



Proprio per tale motivo, lo scorso mercoledì 19 febbraio si è tenuto un incontro presso la Scuola in cui Madre Provinciale, suor Virginia Iamele, la Superiora, suor Maria Lilia Mari, e il Presidente del consiglio di istituto hanno incontrato i genitori dei bambini neo iscritti al fine di far conoscere le peculiarità della scuola ed i valori che costituiscono le sue fondamenta.



In detto incontro è emersa la determinazione del corpo docente a portare avanti la missione che ispirò Suor Lucia Filippini quando fondò la prima scuola.



Tale ispirazione accompagna ancora la Scuola la quale, infatti, mira a fornire una formazione integrale del bambino, assicurando sia un obbiettivo elevato di preparazione scolastica sia un’attenzione importante alla sfera individuale di ogni singolo alunno.



Vi aspettiamo, per conoscerci di persona!



Magari rinnovando quella scelta che da oltre 200 anni Spoleto e gli Spoletini continuano a fare affidandoci i propri figli per la loro istruzione.



La Direzione della scuola Maestre Pie Filippini ed Il Consiglio d’Istituto