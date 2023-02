La Scuola Materna Paritaria L. e I. Rossi di Spoleto a rischio chiusura: l’impegno dell’On. Mulè

La soddisfazione del Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei giovani di Forza Italia, Filippo Ugolini

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Gli anni del Covid hanno segnato un momento estremamente difficile soprattutto da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista sociale ed economico; e se da un lato l’aspetto sanitario oggi, con le dovute cautele, sembra essere nettamente migliorato ciò che desta maggior preoccupazione sono gli effetti sociali ed economici.

Nella giornata di venerdì 17 Febbraio l’On. Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e Vicepresidente della Camera dei Deputati, ha ricevuto un appello da parte della Scuola Materna Paritaria L. e I. Rossi di Spoleto che è ormai presente da circa sessant’anni nella città di Spoleto, nel quale si evidenziavano tutti gli sforzi compiuti durante la pandemia per garantire i servizi scolastici ed evitare l’isolamento sociale dovuto alla pandemia; tali sforzi compiuti hanno comportato una grave difficoltà dell’istituto scolastico, presentando come rischio concreto lo spettro della chiusura.

L’On. Mulè sin da subito comprendendo l’importanza dell’istituto e volendo valorizzare l’impegno profuso dall’istituto quale presidio culturale irrinunciabile ha raccolto intorno a sé, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 Febbraio, alcuni benefattori che hanno sposato immediatamente la causa e effettuato delle donazioni liberali garantendo la sopravvivenza dell’istituto; contemporaneamente nella giornata di Lunedì l’Onorevole Mulè ha avuto un colloquio con il Sindaco Andrea Sisti al fine di far valutare all’attuale amministrazione un piano di rientro congruo relativamente agli affitti non saldati dall’istituto scolastico e rappresentare l’auspicio che il comune di Spoleto possa dare gratuitamente i locali di proprietà comunale in uso alla scuola.

Ancora una volta quindi, in qualità di Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei giovani di Forza Italia e a nome del coordinamento comunale di Forza Italia Spoleto, esprimo massima soddisfazione per l’ulteriore dimostrazione di impegno concreto per il nostro territorio dell’On. Mulè che certamente non terminerà con quanto effettuato in queste giornate, ma proseguirà al fine di trovare una soluzione definitiva al problema rappresentato dall’Istituto L. e I. Rossi di Spoleto.



Filippo Ugolini



Vicepresidente Consiglio Nazionale Forza Italia Giovani