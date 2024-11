La scuola degli effetti speciali. Al secondo circolo didattico di Spoleto si conclude il progetto Per chi crea di Siae e Mic sugli effetti speciali nel cinema

Recitare mettendo in gioco corpo, voce, sguardo. Cadere e combattere come nei film di azione. Creare spaventose ferite con un formaggio cremoso e sangue finto. Veder nascere tra green screen e computer fantastici effetti visivi. Immaginare modi inconsueti per dar vita a suoni e rumori. E poi miscelare il tutto per pensare e girare il prologo di un f ilm che (forse) verrà. Tutto questo è stato il progetto Effetti (non solo) speciali, realizzato dal secondo circolo didattico di Spoleto all’interno del bando Per chi crea/Formazione e promozione culturale nelle scuole promosso da SIAE e Ministero della cultura e di cui sono stati entusiasti protagonisti circa 150 studenti delle sette classi quinte delle scuole primarie. “A cavallo tra due anni scolastici, sono stati mesi ricchi di attività tra proiezioni al cinema, incontri con bravissimi esperti, laboratori, scrittura e riprese- sottolinea la dirigente Silvia Mattei. Attraverso l’affascinante tema degli effetti speciali, i nostri alunni hanno potuto conoscere il linguaggio cinematografico e capire come funziona la creazione di immagini. E adesso siamo tutti molto curiosi di vedere il video fatto dai ragazzi”. Effetti (non solo) speciali si concluderà, infatti, con la proiezione del video ideato ed interpretato dagli stessi studenti, pensato come il prologo, ovviamente ricco di effetti speciali, di un film in cui sette gruppi di ragazzi (tanti quante le classi che hanno partecipato al progetto) si preparano ad affrontare un’oscura minaccia, un misterioso nemico, ricorrendo ai superpoteri di cui sono dotati. Sarà proposto anche il backstage del video, come modo per condividere il percorso fatto. I due video saranno proiettati la mattina del prossimo 27 novembre con un evento diffuso nei diversi plessi del secondo circolo (Le Corone tempo pieno, Toscano, Alessia Santini e Villa Redenta) a partire dalle ore 9.30 e saranno poi resi disponibili sul canale YouTube della scuola. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione e partnership di professionisti e di realtà nazionali del mondo della produzione cinematografica ed audiovisiva che hanno messo a disposizione gli esperti che hanno condotto le attività laboratoriali e sono stati eccezionali compagni di viaggio: EAStunt con Davide Balzanetti per il laboratorio stunt, Blackstone Studio con Luigi Caporilli Razza e Camilla Garofalo per il laboratorio di effetti visivi, Marinelli Effetti Sonori con Giulia Marinelli e Daniele Di Pentima per il laboratorio di suono ed effetti sonori, Vanessa e Mirko Liodori per il laboratorio recitazione, Francesca Pretini per il laboratorio di special make up. Pierluca Neri ed Alessandro Pambianco di PARS Film hanno curato l’organizzazione dell’intero progetto e hanno seguito la realizzazione del video. Immaginazione Cooperativa Sociale si è occupata delle proiezioni al cinema che hanno segnato l’avvio delle attività. Conclude la dirigente Mattei: “Grazie a SIAE e Ministero della Cultura per averci permesso di dare vita a questo progetto che è stata una bella avventura. Sono anche questi gli effetti speciali di cui la scuola è capace”