La sconfitta per la storia della under 15 della Ducato Futsal

Balça Poggese: Albori, Bastelli, Campioni, Zucchelli, Cardinali, Amadelli, Cavicchi, Biondi, Jissi. All. Di Leo



Arbitro: Casalicchio di Orvieto

Reti: p.t (2-3) Jissi (3), Castellani, Napolini – Parrino, Cardinali, Biondi

Finisce 6-2 per la Poggese il secondo match delle finali nazionali under 15 di Futsal, giocato in casa della Ducato Futsal in quella che è la prima e, con ogni probabilità, ultima partita ufficiale di calcio a 5 giocata al PalaTenda di via Laureti. Per chi ha vissuto i travagli di questo impianto (dai tempi in cui sarebbe dovuto essere destinato ad ospitare la serie A della Maran Spoleto; poi la sua trasformazione in centro vaccinale; e infine il recupero fortemente voluto per gli allenamenti per la Ducato Futsal, che l’ha omologato e fatto diventare anche centro federale delle rappresentative), è stato un colpo al cuore il fischio d’inizio della signora Casalicchio e vedere quel pallone che rotolava inseguito da tanti promesse del calcio a cinque italiane, nate proprio nell’anno in cui la Maran era costretta ad emigrare a Foligno. Il match è stato bello e divertente, giocato ad un ritmo apprezzabile nonostante il caldo che penetrava attraverso i teli. Gli emiliani hanno meritato la vittoria, sin troppo ampia a dire il vero. Hanno colpito a freddo due volte e solo l’eccezionale giornata di Paolino ha impedito che il divario si allargasse da subito. Passata la buriana i ragazzi di De Moraes, che doveva fare a meno del convalescente Tiburzi e di Proietti, impegnato a Tirrenia in uno stage di livello nazionale di classe 2010, si rimettono in ordine e raggiungono il pareggio a due minuti dall’intervallo. Peccato che prima della sirena l’ennesimo guizzo dell’ imprendibile Jissi valga il 2 -3. Nella ripresa serve il 2-4 per svegliare la Ducato che, trascinata da capitan Tizi, ha due gigantesche occasioni per accorciare, ma traverse e salvataggi sulla linea dicono di no. Non falliscono, invece, in contropiede i ragazzi di mister De Leo che fissano il punteggio sul 2-6. Bene veramente tutti per l’impegno profuso gli spoletini, anche il secondo portiere Oliva che non è stato da meno rispetto a Paolino e i 2011 chiamati a dare una mano nonostante il pesantissimo impegno di ieri in quel di Celano. Domenica trasferta marchigiana in casa del Mondolfo; poi sarà il PalaRota ad ospitare l’ultimo impegno contro il Futsal Prato.