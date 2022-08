La scommessa dello Sperimentale: l’opera è viva, evviva l’opera!

Il Teatro Lirico Sperimentale orgoglioso promotore della musica contemporanea italiana, inaugura la stagione con un’opera di Fiorenzo Carpi, completata da Alessandro Solbiati

Formato da esperti di musica contemporanea selezionati ad hoc, è giunto a Spoleto anche l’Ensemble del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto che ha iniziato le prove della Porta Divisoria al teatro Caio Melisso, sotto la guida del maestro Marco Angius. Lo spettacolo andrà in scena questa settimana, in prima assoluta, nei giorni 2 e 3 settembre 2022 alle ore 20.30 e 4 settembre 2022 alle ore 17.00. Regia di Giorgio Bongiovanni, scene di Andrea Stanisci, costumi di Clelia de Angelis, luci di Eva Bruno. Aiuto regia Biancamaria D’Amato. Sul palcoscenico i cantanti vincitori o idonei dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2021 e 2022, oltre a quelli che la Direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e cantanti vincitori delle scorse edizioni.

L’opera è un atto unico in cinque quadri di Fiorenzo Carpi su libretto di Giorgio Strehler tratto dal celebre racconto La metamorfosi di Franz Kafka. La composizione è iniziata nella metà degli anni ’50, ma l’opera è rimasta incompiuta. Il Teatro Lirico Sperimentale ha affidato ad Alessandro Solbiati la composizione del quinto quadro, la riduzione per ensemble è stata invece affidata a Matteo Giuliani.

La promozione della musica contemporanea – nel caso della Porta divisoria parliamo sia della musica inedita di Carpi, che del finale commissionato dal Lirico Sperimentale ad uno dei più celebri compositori del panorama italiano contemporaneo, Alessandro Solbiati – è purtroppo spesso messa da parte da molti teatri e fondazioni, in favore di titoli che possano garantire un maggior successo di pubblico. È invece fondamentale per lo Sperimentale di Spoleto dare il giusto rilievo ad un patrimonio prezioso, che il pubblico sarà sicuramente in grado di comprendere e amare. Sin dalla sua fondazione, infatti, il Lirico si impegna a proporre durante ogni Stagione lirica un titolo contemporaneo. Negli anni sono state proposte diverse opere inedite, che hanno potuto essere messe in scena in un contesto adatto, con maestri direttori e musicisti specializzati, regie innovative, e anche grazie alle giovani promesse del canto che il Lirico seleziona di anno in anno. Questi cantanti, vincitori o idonei dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto, sono un grandissimo valore aggiunto nel contesto della musica contemporanea, che richiede competenze tecniche specifiche, ma anche grande elasticità ed apertura. Anche quest’anno, gli interpreti vocali della Porta divisoria si stanno dimostrando curiosi, entusiasti e pronti a confrontarsi con questo titolo complesso ed affascinante, in cui alla musica si accompagnano importanti momenti attoriali, in una drammaturgia intensa.

È auspicabile che questa messa in scena possa fare da esempio – come altre sono state in passato: scommettere sulla musica contemporanea è fondamentale per mantenere viva la tradizione musicale italiana, che ha un valore inestimabile riconosciuto in tutto il mondo, e non ancora abbastanza valorizzato.

In particolare, in questa occasione, sarà di grande interesse l’incontro di presentazione dello spettacolo, che si terrà venerdì 2 settembre 2022 alle ore 19.00, alla Galleria Polid’arte in piazza della Signoria a Spoleto, ad ingresso libero. Con la figlia del compositore Martina Carpi, saranno presenti il direttore artistico Michelangelo Zurletti, il condirettore Enrico Girardi e i compositori Alessandro Solbiati e Matteo Giuliani.

I biglietti sono acquistabili presso le rivendite autorizzate Ticket Italia e online al seguente link: https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022. Per informazioni scrivere a info@ticketitalia.com oppure chiamare i numeri 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645.

Le attività 2022 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura , Regione Umbria , Comune di Spoleto , Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto , Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia , Città di Castello , Foligno , Terni e Todi.