La scalinata di Piazza Pianciani nuovamente percorribile dal 25 giugno all’11 luglio

Gli ultimi lavori verranno effettuati dal 12 luglio

Apertura temporanea della scalinata di piazza Pianciani in occasione del Festival dei 2 Mondi. Dal 25 giugno all’11 luglio cittadini e turisti, artisti e accompagnatori potranno tornare a percorrere in totale sicurezza la scalinata progettata dall’architetto Ugo Tarchi nel 1923.

Pur non essendo ancora terminati, i lavori di restauro iniziati nel febbraio scorso sono infatti in uno stato di attuazione molto avanzato, fatto che ha permesso di programmare l’interruzione degli interventi e la riapertura temporanea durante la 64ª edizione del Festival.

I lavori riprenderanno a partire dal 12 luglio per consentire alla ditta Ikuvium di Gubbio di ultimare alcune opere di rifinitura e di restauro localizzato nell’arco di circa tre settimane (la chiusura del cantiere dovrebbe avvenire tra la fine di luglio e l’inizio di agosto).

Dal prossimo venerdì tornerà quindi ad essere nuovamente percorribile uno dei passaggi più suggestivi del centro storico, punto di collegamento tra l’area di piazza Mentana e piazza Pianciani e quella del Duomo e piazza del Mercato attraverso via Fontesecca, via dei Duchi e via Aurelio Saffi.

Al termine dei lavori il Comune di Spoleto ha intenzione di organizzare una cerimonia di apertura e una mostra documentaria e fotografica per raccontare le ricerche storiche effettuate (il progetto è stato redatto dal gruppo di progettazione Borromini RTP specialisti in restauro – ing. Marco Fontana, arch. Vittorio Galanti con l’assistenza specialistica della società di restauro Aethra di Foligno), la storia del monumento ed il restauro realizzato.

Durante questo periodo di apertura temporanea la scalinata verrà sottoposta a controllo con videosorveglianza.