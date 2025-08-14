La Santissima Icone per le vie di Spoleto: galleria fotografica della processione da S.Gregorio al Duomo

    • Alcune immagini della processione con la Santissima Icone, dalla Basilica di San Gregorio Maggiore fino alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, presieduta dall’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo

