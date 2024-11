La Rocca in tutti i sensi. Visita sensoriale alla Rocca Albornoz

In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, Sistema Museo, in collaborazione con il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, propone La Rocca in tutti i sensi, un’attività che darà a tutti la possibilità di conoscere l’arte in modo del tutto innovativo.

Finalizzata a superare ogni barriera o discriminazione nella fruizione del patrimonio culturale, la visita si trasformerà in un’esperienza multisensoriale per scoprire in modo innovativo la fortezza albornoziana di Spoleto.

La partecipazione all’evento è gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso (biglietto gratuito per le persone con disabilità ed accompagnatore).

La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 0743 224952 o scrivendo all’indirizzo email spoleto@sistemamuseo.it.​