La rassegna è stata organizzata con la collaborazione di Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Cinema Sala Pegasus, Teatro Lirico Sperimentale A. Belli di Spoleto e Palazzo Collicola – Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’

La “Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini”, in occasione delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il prossimo 3 novembre, ha organizzato con il patrocinio del Comune di Spoleto la rassegna ‘La (ri)Scoperta dell’America’, cinque giornate di incontri dedicate ad approfondire la conoscenza della società americana.

Sabato 3 ottobre alle ore 17.30, alla Sala Antonini della Rocca Albornoz, il secondo appuntamento sarà con Antonio Monda, giornalista, scrittore e docente di cinema alla New York University, che ha voluto espressamente interrompere la preparazione della Festa del Cinema di Roma per essere a Spoleto e partecipare all’incontro che “La (ri)Scoperta dell’America” dedica al cinema. Appuntamento doppiamente importante perché Monda, oltre ad essere uno dei maggiori critici ed esperti di cinema, ci offrirà una sua esperienza di italiano che da moltissimi anni vive e lavora negli Stati Uniti d’America.

Sempre sabato prossimo, alle ore 15.00 alla Sala Pegasus verrà proiettato il film “Il Buio Oltre la Siepe”, il film di Robert Mulligan (candidato ad 8 Oscar e vincitore di quello per miglior attore con Gregory Peck e miglior sceneggiatura non originale e migliore scenografia), tratto dal romanzo di Harper Lee “To Kill a Mockinbird”.

Domenica 4 ottobre alle 11.00, sempre alla Sala Pegasus, verrà proiettato “Gangs of New York” lo straordinario affresco che Martin Scorsese ha dedicato alla nascita di New York, film interpretato da un cast stellare che ha ricevuto 10 nomination agli Oscar.

Sabato 17 ottobre, alla Sala Antonini della Rocca Albornoz, Luca Briasco, giornalista, editor, scrittore e traduttore, ci racconterà gli Stati Uniti attraverso i libri: i grandi autori americani “classici” ed i nuovi autori emergenti ed emersi. Le proiezioni saranno “Moby Dick, la Balena Bianca (regia di John Houston)”, sabato 17 ottobre alle ore 15.00 e “Truman Capote – A Sangue Freddo (regia di Bennet Miller)”, domenica 18 ottobre alle ore 15.00.

Sabato 24 ottobre, alla Sala Antonini della Rocca Albornoz, in collaborazione con il Teatro Lirico Sperimentale A. Belli di Spoleto, Mariachiara Grilli e Luca Franceschetti, ci dimostreranno come ci sia un filo che unisce la musica americana dalla fine dell’800 ai giorni nostri, passando dal jazz, al blues, al rock, al soul al R&B… fino all’Hip Hop. Le proiezioni saranno “West Side Story (regia di Jerome Robbins e Robert Wise)”, sabato 24 ottobre alle ore 15.00 e “The Blues Brothers (regia di John Landis)”, domenica 25 ottobre alle ore 11.00.

Sabato 31 ottobre, sempre alla Sala Antonini della Rocca Albornoz, Marco Tonelli (Direttore di Palazzo Collicola Arti Visive) con Ida Panicelli (giornalista, critica e storica dell’arte), ci parleranno dei contributi originali che gli USA hanno dato al mondo delle arti: la Performing Art, la Pop Art… e ci illustreranno le relazioni artistiche che legano Spoleto e gli Stati Uniti, anche attraverso la figura di Giovanni Carandente, di cui ricorre il centenario dalla nascita. Le proiezioni saranno “Monuments Men (regia di George Clooney)”, sabato 31 ottobre alle ore 15.00 e “Il Tormento e l’Estasi (regia di Carol Reed)”, domenica 1 novembre alle ore 11.00.

L’accesso è libero e sottoposto alle limitazioni protocollari in materia di prevenzione del contagio COVID-19: la prenotazione può essere effettuata online alla pagina http://www.fondazioneantonini.org/prenotazione (prevista la rilevazione della temperatura corporea e l’autocertificazione da compilare all’ingresso).