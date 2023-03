La rappresentativa under 15 di futsal si raduna al PalaTenda di Spoleto

Ci saranno anche quattro della Ducato: Manuele Ivani, Leonardo Marinelli, Gabriele Tiburzi e Federico Tizi

Era nell’aria da qualche giorno e ora è diventato ufficiale: il lavoro che la Ducato Spoleto sta realizzando nel futsal ha portato un altro interessante successo. Giovedì 9 marzo il raduno della rappresentativa regionale under 15 si terrà a Spoleto, presso il PalaTenda di via Laureti, impianto nato quindici anni fa per supportare anche la allora Maran calcio a cinque e che, dopo anni di oblio, da qualche settimana, è stato messo a disposizione della Ducato per alcuni allenamenti della prima squadra e per l’attività del settore giovanile della società di via Olimpia.

Si tratta di una soddisfazione che va ad accrescere anche quella derivante dal fatto che, nella lista dei convocati stilata dal selezionatore Federico Mariotti, ci saranno anche quattro elementi allenati da Claudio De Moraes e dal suo staff: Manuele Ivani, Leonardo Marinelli, Gabriele Tiburzi e Federico Tizi. A poche settimane dal Torneo delle Regioni (che si disputerà nella settimana di Pasqua in Veneto, nella zona di Peschiera del Garda), aumentano le possibilità che qualche ragazzo spoletino possa rappresentare l’Umbria nella prestigiosa kermesse che torna a disputarsi dopo quattro anni.