La Pubblica Assistenza Stella d’Italia organizza un nuovo corso per volontari

La Pubblica Assistenza Stella d’Italia, la più antica organizzazione di soccorso presente in città, organizza un nuovo corso per aspiranti volontari. Dopo il percorso sperimentale lanciato meno di un anno fa, con la presenza di circa 10 giovani ragazzi, l’Associazione rilancia con un nuovo corso che vedrà insieme giovanissimi, volontari del servizio civile e adulti, in un vero patto intergenerazionale al servizio della comunità. L’Associazione, fondata nel 1894, operante da sempre nel comprensorio spoletino (Spoleto, Campello, Castel Ritaldi, Giano) e della Valnerina, ha ormai allargato per necessità i suoi orizzonti a tutto il territorio dell’ASL 2, spaziando con servizi da Foligno a Terni, Narni, Orvieto. In modo particolare, garantisce il servizio di soccorso 118, i servizi sanitari secondari (taxi sanitari) e le attività di protezione civile in ambito sanitario, come avvenuto di recente per la Marcia per la Pace 2025. Garantire i servizi H24, 365 giorni all’anno è una sfida continua, complessa, richiedente un costante impegno tecnico, operativo e formativo, per un numero elevato di professionisti e volontari, dove spirito di sacrificio, riservatezza e serietà, sono elementi basilari di chi si pone al servizio della collettività, dedicando il proprio tempo e competenze. Al fine di poter rispondere con sempre maggiore capacità alle sfide che il mondo dell’assistenza sanitaria richiede, convinti e consapevoli che la proposta associativa della Stella d’Italia sia una vera palestra di formazione civica e sociale per i giovani (e meno giovani..), l’Associazione ha deciso di avviare un nuovo Corso per Volontari di Pubblica Assistenza. Il corso è rivolto a cittadine e cittadini con età compresa tra i 16 ed i 72 anni, persone di buona volontà, che vogliano mettere un po’ del proprio tempo a disposizione della collettività. Il percorso formativo proposto si articolerà in tre fasi:  accoglienza: corso base di barelliere ed autista di mezzi sanitari;  formazione tecnica: corso tecnico base di soccorritore;  formazione specialistica: corso base di protezione civile (linee guida Regione Umbria). Il percorso formativo è totalmente gratuito , prevede attività teoriche e pratiche, nonché l’acquisizione di brevetti internazionali professionalizzanti come il BLSD (Basic life support and defibrillation) e PTC (prehospital trauma care). Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno la doppia qualifica di volontario sanitario di pubblica assistenza e volontario di protezione civile , potendo così scegliere in quale settore operare. Il corso avrà inizio martedì 11 novembre ore 19.00 presso la sede dell’Associazione in via Gullotti (Madonna di Lugo). Per chi fosse interessato a partecipare o voglia maggiori informazioni, può scrivere a: segreteria@stelladitaliaspoleto.it . Le iscrizioni chiuderanno il 7 novembre