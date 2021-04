La Pubblica Assistenza Stella d’Italia amplia le sue attività

Pronto un nuovo corso per volontari sanitari e di protezione civile

La Stella d’Italia contribuisce, con la sua capillare organizzazione a soddisfare ogni richiesta di intervento di soccorso sanitario 118 o di tipo socio sanitario. Ciò non sarebbe possibile senza il suopersonale, dipendente e volontario. In particolare quest’ultimo, con la sua presenza gratuita e generosa, consente di garantire risposte puntuali ad ogni richiesta di assistenza.

Per Spoleto, la Pubblica Assistenza Stella d’Italia rappresenta senza dubbio un pezzo importante della storia cittadina. Fondata nel 1894, non ha mai smesso di portare soccorso ed assistenza a malati ed infermi. Oggi, quando si parla della Stella d’Italia si pensa subito ai servizi d’ambulanza, ma nella storia di questa antica associazione c’è anche molto altro. A partire dal terremoto della Marsica (1915) ha partecipato alle più importanti operazioni di soccorso nel Paese. Agli inizi del ‘900, per questo tipo d’eventi, si utilizzava il termine soccorso pubblico, oggi è più familiare e conosciuto il concetto di Protezione Civile e proprio in quest’ambito vuole rilanciare ed ampliare le sue attività.

Pur continuando a garantire, h24, servizi come il 118, i taxi sanitari o il trasporto di malati, l’Associazione si appresta a creare un gruppo tecnico specializzato in soccorsi sanitari nel campo della protezione civile. Ciò vorrà dire attingere al suo DNA, rispolverando il suo passato, per apprestarsi a formare un nucleo di alta specializzazione tecnico-sanitaria, da porre a disposizione della protezione civile. Specializzazione peraltro particolarmente richiesta ed apprezzata in ambito regionale, dove poche sono le organizzazioni con tali caratteristiche.

Con questo obiettivo, la Stella d’Italia lancia un nuovo appello ai cittadini di Spoleto e della

Valnerina, invitandoli a partecipare a questo progetto di formazione di volontari operativi tanto nel

campo sanitario, quanto in quello di protezione civile. L’invito è di rendersi protagonisti di un

percorso nuovo, che porterà l’associazione a divenire ancor più competente, specializzata, operativa

e…soprattutto…al servizio della comunità e del territorio. Infatti, non dobbiamo mai scordarci del

territorio in cui viviamo, delle sue peculiarità e fragilità, ora ancor più chiare ai nostri occhi.

L’Associazione confida in quella cultura della condivisione e della partecipazione civile che ha

sempre contraddistinto il nostro territorio ed ha consentito alla Stella d’Italia di non venire mai

meno ai suoi principi di solidarietà e fraternità. Certi che la proposta possa incontrare l’interesse e la

curiosità di molti, chi fosse alla ricerca di un’associazione operativa, che vive di servizi concreti,

vissuti quotidianamente, con la voglia di migliorarsi ed imparare…non deve far altro che scriverci.

Questo è un appello rivolto a tutti, nessuno si deve sentire escluso, proprio per il bene comune in

gioco.

Il corso è programmato nel periodo aprile-giugno. Nel rispetto delle norme anti-Covid si svolgerà

online per le parti teoriche, ed in presenza per gli aspetti più tecnici. Il percorso è suddiviso in 2

parti. Nella 1ª parte si affronterà la formazione di base per divenire volontari ANPAS, in ambito

sanitario e con la qualifica di autisti. In questo caso, l’attività formativa prevederà lezioni teoriche

(online), attività addestrative, simulazioni e periodi di affiancamento e prova sui mezzi della Stella

d’Italia. Lo scopo è quello di formare un buon numero di nuovi volontari, che possano quanto prima

affiancare il personale già operativo. Nella 2ª parte del corso, seguendo le linee guida regionali di protezione civile e quelle nazionali

ANPAS, si procederà alla formazione specifica di protezione civile. Anche in questo caso verranno

organizzate lezioni teoriche (online), attività addestrative e simulazioni che potranno protrarsi nel

periodo estivo. Alla fine del corso si acquisirà l’attestato di protezione civile di ANPAS e della

Regione Umbria.

L’intero corso è gratuito, rivolto a cittadini, ambosessi, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Per

chi fosse interessato, invitiamo ad inviare una mail con i propri dati (nome, cognome, recapito

telefonico) all’indirizzo protezionecivile@stelladitaliaspoleto.it, entro l’11 aprile 2021.

Per chi volesse ricevere maggiori informazioni sull’Associazione, può consultare il sito:

www.stelladitaliaspoleto.it