La proposta di Insieme per Spoleto: “Creare la Consulta Sanitaria Comunale”

  • Ottobre 10, 2025
  • Dalle sedi
    Premesso che negli ultimi anni, l’importanza di un approccio integrato e partecipativo nella gestione della salute pubblica è diventata sempre più evidente; La creazione di una Consulta Sanitaria Comunale rappresenterebbe un passo fondamentale verso un sistema sanitario più efficace e rispondente alle esigenze della comunità. Valutato che, la Consulta Sanitaria Comunale avrebbe come obiettivo principale quello di promuovere la salute e il benessere dei cittadini attraverso: 1. Partecipazione Attiva: Coinvolgere cittadini, professionisti della salute, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni locali in un dialogo costante sulle questioni sanitarie. 2. Promozione della Salute: Sviluppare e organizzare iniziative di sensibilizzazione e prevenzione su temi di rilevanza sanitaria per la comunità. 3. Raccolta di Feedback: Creare un canale di comunicazione per raccogliere le esigenze e le proposte dei cittadini riguardo ai servizi sanitari locali. 4. Collaborazione Intersettoriale: Favorire il coordinamento tra diversi settori (sanità, educazione, assistenza sociale) per una risposta più efficace alle problematiche della salute. La Consulta Sanitaria Comunale sarebbe composta da: – Rappresentanti delle istituzioni sanitarie locali (ASL, ospedali, ecc.) – Professionisti della salute (medici, infermieri, operatori socio-sanitari) – Rappresentanti delle associazioni di pazienti e cittadini – Rappresentanti di associazioni locali attive nel campo della salute e del sociale Atteso che la creazione di una Consulta Sanitaria Comunale rappresenterebbe un’opportunità unica per migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo una risposta efficiente e partecipativa alle sfide sanitarie attuali e future. Si invita il Consiglio Comunale a considerare favorevolmente questa proposta e a promuovere la sua realizzazione entro il 30 Novembre.

    Paolo Piccioni

    Giancarlo Cintioli

    Donatella Loretoni 

