La Prof. Roberta Testaguzza insignita dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il 2 giugno, presso i Giardini del Frontone, a Perugia, nel corso di una toccante cerimonia, nella giornata della Festa della Repubblica, alla presenza di S.E. il Prefetto di Perugia Dott. Armando Gradone e delle più alte Autorità civili e religiose, la Professoressa Roberta Testaguzza, docente dell’Istituto Alberghiero di Spoleto, è stata insignita dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178, è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.”.

Alla Professoressa Roberta Testaguzza, Docente di Sala presso l’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto, Funzione Strumentale per il PCTO e Referente per la sede associata di Cascia-Roccaporena, sono giunte le più vive congratulazioni da parte del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, presente alla cerimonia, e di tutta la comunità scolastica per l’altissimo riconoscimento e per i significati, sociali e civili, che esso ricopre.

