La Pro Loco premia i partecipanti agli eventi natalizi

Si è tenuta a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale di Spoleto “G. Carducci” la premiazione degli eventi natalizi organizzata dalla Pro Loco di Spoleto.

Alla presenza del vicesindaco di Spoleto Stefano Lisci, dell’Assessore alla Transizione digitale dell’amministrazione, comunicazione dei servizi al cittadino, all’impresa e al turista Letizia Pesci, del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Dario Pompili e della Presidente della Pro Loco Patrizia Colangeli, sono stati premiati tutti i partecipanti ai vari concorsi e gli espositori della mostra presepiale realizzata all’ex museo civico, alla Sala degli Ori e all’uscita della scala mobile di piazza Campello.

Erano inoltre presenti circa 28 presepisti, le 7 scuole partecipanti al concorso, le 12 famiglie e i rappresentanti delle quattro pro loco che per la prima volta hanno partecipato alla 1′ edizione del concorso a loro riservato.

“Ringrazio ancora una volta la Pro Loco di Spoleto che da anni si spende per la realizzazione di eventi nel nostro territorio che coinvolgono la cittadinanza e numerosi partecipanti anche provenienti da altre regioni italiane – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Lisci – Un ringraziamento particolare va alla Presidente Colangeli e al vicepresidente Burli che lavorano incessantemente per l’ottima riuscita di tutte le iniziative. Come Amministrazione sosterremo le proposte che ci presenteranno e ci impegneremo affinchè l’anno prossimo siano organizzati eventi ancora più grandi”.

“La Pro Loco è un importante attore nella scena locale, che organizza appuntamenti coinvolgenti e adatti a tutte le età – ha aggiunto Danilo Chiodetti, Assessore alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio – esprimo quindi la mia gratitudine a tutti coloro che si impegnano duramente nell’organizzazione delle varie iniziative”.