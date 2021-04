La Pro Loco di Spoleto “A.Busetti” prepara gli eventi 2021

È iniziata la campagna di tesseramento

Purtroppo – scrive in una nota la presidente Maria Teresa Silvestri – questa grave pandemia che da oltre un anno crea numerosi problemi a quasi tutte le attività sociali ed economiche del nostro Paese, ha arrecato notevolissimi problemi anche alla Associazione Pro LocodiSpoleto. Infatti tutte le attività previste per l’anno passato sono state di fatto annullate con grande rammarico sia dei volontari della Proloco che dei numerosi espositori che avevano già confermato la loro presenza sia per la manifestazione “ Spoleto in Fiore” e alla “Mostra Mercato dei Funghi ed erbe spontanee”. Stessa sorte è toccata anche all’Estate spoletina con la famosa Tombola in Piazza del Mercato che a tutte le attività del Natale scorso.

Ma – prosegue la Silvestri – la storica Associazione spoletina non vuole demordere. Infatti ha preparato anche per l’anno in corso un interessante programma che, Covid 19 permettendo, vorrebbero realizzare a partire da Raggio di Maggio, quell’interessante evento misto tra poesia e musica che tanto successo ha avuto negli anni passati.

Il programma completo è visibile nell’apposito volantino.

Nei giorni scorsi è iniziata altresì la campagna di iscrizioni dei soci, vecchi e nuovi. In particolare c’è da sottolineare che la Pro Loco di Spoleto, proprio in relazione alla difficile situazione economico di questi momenti e per facilitare l’adesione a questa nostra storica Associazione, ha ridotto le quote di iscrizione.

Tessera Individuale € 15, famigliare, cioè che è valida per tutto il nucleo famigliare € 25, mentre è rimasta di € 50 la quota relativa ai Soci Sostenitori.

Approfittiamo per ricordare – conclude la nota della presidente Silvestri – che è possibile donare il 5×1000 alla Pro Loco di Spoleto scrivendo sulla propria denuncia dei redditi il nostro Codice Fiscale; 93000700547