La Pro Loco di Protte dona apparecchiature al Pronto Soccorso del San Matteo degli Infermi

Si tratta di due monitor multiparametrici portatili da utilizzare per le attività di triage

Si è svolta oggi, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto, alla presenza della direttrice del Presidio dr.ssa Orietta Rossi, del direttore del Pronto Soccorso dr. Gian Luca Proietti Silvestri e della coordinatrice infermieristica Albertina Morocchi, una breve cerimonia di ringraziamento ai rappresentanti dell’associazione Pro loco di Protte per la donazione di due monitor multiparametrici portatili da utilizzare per le attività di triage e di Pronto Soccorso.



Tali apparecchiature consentono uno snellimento nelle procedure di misurazione dei parametri vitali e una riduzione dei contatti tra operatore e paziente, elemento quest’ultimo molto importante nella gestione di casi sospetti per coronavirus.

I presidi, molto apprezzati dagli operatori sanitari del “San Matteo degli Infermi”, si aggiungono ad una serie di donazioni ricevute per l’emergenza coronavirus che testimoniano la vicinanza del territorio al Presidio Ospedaliero ed agli operatori che vi prestano servizio.Il commissario straordinario dr. Massimo De Fino e la direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 si uniscono ai ringraziamenti dei colleghi Spoletini ai rappresentanti della Pro loco per una donazione di grande utilità per i sanitari del Pronto Soccorso e per il gesto di grande importanza e generosità.