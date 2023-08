La Pro Loco di Monteleone d’Orvieto presenta la Rimpatriata 2023

A partire dalla Sagra degli Umbrichelli fino ad arrivare ad eventi musicali e culturali.

Torna, come ogni anno a Monteleone d’Orvieto, la Rimpatriata, che raccoglie un insieme di eventi che fanno vivere Monteleone in tutto il suo splendore.

La Sagra degli umbrichelli, fulcro aggregante della Rimpatriata, nella quale il popolo monteleonese si ritrova per vivere momenti di serenità e di gioia.

Serate danzati con orchestre come Manuel Malanotte, Ritmika band, Erica Clerini, e tanti altri.

Area pub, che quest’anno torna a far vivere il centro storico posizionandosi in una delle sue tipiche piazzette, con band come 88 Folli, Scirockati, The Reggae Circus, e tanti altri.

In occasione della notte di San Lorenzo, “Calici sotto le stelle” da vita a tutto il centro storico di Monteleone d’Orvieto per una serata che ha come protagonista il buon vino.

Il lancio della Sfida, il 12 Agosto, che da il via alla sfida storica tra i due casati che regnano su Monteleone d’Orvieto e che culmina il 16 Agosto con il caratteristico Corteo Storico e con il suo Palio del Carro.

Per tutte le date e informazioni vi invitiamo a seguire:

Sagra Degliumbrichelli

Il Chioschetto Monteleone