La principessa ha deciso: addio Spoleto Calcio

Alla base della decisione ci sarebbe la ‘paura del Covid’. Una settimana di tempo per salvare la storica squadra di calcio della città

(DMN) – la principessa saudita Norah Bin Saad al Saud non proseguirà la sua avventura alla presidenza della Ssd Spoleto Calcio. É quanto emerso dalla videoconferenza che questo pomeriggio la principessa ed il suo braccio destro, Massimiliano Pincione, hanno avuto con i dirigenti spoletini della storica squadra di calcio della città.

Da quanto si apprende, alla base della decisione della principessa a non proseguire l’avventura biancorossa ci sarebbe la ‘paura di un nuovo stop per il Coronavirus’.

Nella scorsa stagione infatti, il campionato di Eccellenza venne fermato per l’emergenza sanitaria, quando la squadra biancorossa era in piena lotta per la promozione in Serie D a sole tre lunghezze dalla Tiferno, vanificando tutto il lavoro svolto dal mese di luglio. Da quanto é dato sapere, la società sarebbe in piena salute e non ci sarebbero debiti pregressi.

La principessa Norah e Max Pincione si sono detti disponibili a cedere lo Spoleto Calcio. Resta dunque una sola settimana di tempo, a chi fosse interessato a rilevare lo Spoleto, per formare una nuova dirigenza e salvare disperatamente la squadra che dal 1932 porta il nome e i colori della città del Festival.

Lo Spoleto Calcio non può finire così.