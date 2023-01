“La prima volta” è il nuovo singolo del cantautore spoletino Simone Zanelli

Un brano dalle sonorità pop, disponibile online dal 20 gennaio

“La prima volta” (etichetta Rosso Al Tramonto) è il nuovo singolo di Simone Zanelli, un brano dalle sonorità pop, disponibile online dal 20 gennaio, che nasce dall’esigenza di voler condividere con l’ascoltatore un determinato stato d’animo, attraverso un linguaggio che ha l’intento di trasmette una buona dose di spensieratezza a chi si presta ad ascoltarlo.

Simone Zanelli: –“La prima volta” nasce dall’esigenza di condividere un’esperienza personale, quei momenti della vita in cui grazie a qualcosa o qualcuno ci si ritrova ad essere cosi felici da dimenticarsi l’esistenza dei problemi che ci circondano nella vita quotidiana-

Biografia

Simone Zanelli è un cantante nato il 05/08/1995 a Spoleto, in Umbria. Si avvicina alla musica durante l’adolescenza quando decide di frequentare la Musical Academy per prendere lezioni di canto. Vive la musica, che nel passare di poco tempo diventa la sua passione principale grazie anche a varie esperienze che lo spingono a muovere i primi passi per scrivere canzoni proprie. Nell’ottobre del 2020 esce il suo primo singolo dal titolo “Non posso più stare” e successivamente pubblica altri tre singoli “Cambiare” “Vieni con me” e “Che casino”.