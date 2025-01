La Presidente Proietti nomina Daniela Donetti nuovo Direttore Salute e Welfare della Regione Umbria

Daniela Donetti è il nuovo direttore Salute e Welfare della Regione Umbria. È quanto previsto da una delibera della Giunta regionale approvata nella seduta di stamani, 15 gennaio 2025.

La presidente della Regione, Stefania Proietti, che ha mantenuto la delega alla sanità, ha proceduto alla nomina, sentita la Giunta, di Daniela Donetti puntando per la sanità umbra su una professionista di indiscussa competenza nella programmazione e gestione dei servizi assistenziali.

Classe ’69, nata a Parma ma residente a Terni da lungo tempo, Daniela Donetti è laureata in Economia e Commercio. Cresciuta professionalmente nell’ambito del controllo di gestione, ha guidato la Asl di Viterbo per 9 anni, prima come direttore amministrativo e, dal 2015, come direttore generale. Dal 2022 ha ricoperto la carica di direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma.

Donetti entrerà in servizio ufficialmente nei prossimi giorni come definito nel decreto di nomina. Obiettivi prioritari del mandato del nuovo Direttore regionale: liste d’attesa, conti delle 4 aziende sanitarie umbre, piano sanitario.