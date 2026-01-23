La Premier Padel sbarca a Spoleto

Per la prima volta un circolo di padel spoletino ospiterà un evento a livello nazionale di altissimo prestigio.

Tutti i giocatori di terza e quarta fascia di padel potranno partecipare alla fase di prequalificazioni di Premier Padel dal 19 al 22 febbraio 2026 presso il circolo Inside Padel Spoleto.

Le prequalificazioni Premier Padel 2026 sono già in corso in Italia, organizzate dalla FITP per determinare le wildcard, con tornei provinciali e Open che assegnano punti e pass diretti, culminando con le fasi finali (come le prequalificazioni per il BNL d’Italia) per i migliori, mentre nuove regole come lo “Star Point” (punto secco al vantaggio) entreranno in vigore nel circuito internazionale.

Star Point: Dal 2026, dopo i vantaggi, il game si decide con un punto secco (punteggio 40-40, poi chi fa il punto vince il game), per aumentare dinamismo e spettacolo.

In sintesi, il percorso per accedere ai tornei Premier Padel 2026 passa attraverso i tornei FITP, con novità regolamentari che renderanno il gioco più veloce ed entusiasmante.

La FITP (federazione Italiana Tennis Padel) assegna a Inside Padel Spoleto l’unica tappa della regione Umbria al circolo spoletino visto il grandissimo impegno durante l’anno nell’organizzazione di tornei federali, anticipando che solo nel 2026 sono già in programma più di 6 tornei ufficiali ( dal 23 febbraio al 1 marzo è già programmato nel portale della federazione un torneo di prestigio nazionale Open 2000 sponsorizzato dal BAR API), concludendo l’anno nel mese di ottobre altro torneo OPEN 2000 che permetterà di ospitare su entrambi i tornei giocatori con un ranking di primo livello.

Sarà un vanto del territorio di far partecipare i primi della classifica nazionale del mondo del Padel così da far avvicinare nuovi appassionati di questo sport e soprattutto di coinvolgere tutti nell’assistere a partite di altissimo livello.