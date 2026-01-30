La Polizia di Stato di Perugia denuncia un 47enne per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un cittadino tunisino – classe 1979 per il reato di possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, durante il servizio di controllo del territorio, gli Agenti delle Volanti hanno notato un uomo e una donna che, nel tentativo di eludere l’accertamento, hanno accelerato il passo imboccando una strada senza uscita.

Nel contesto, gli operatori hanno sorpreso l’uomo – un cittadino tunisino, classe 1979, gravato da precedenti di polizia – mentre cercava di disfarsi di uno spray al peperoncino e di un coltello a serramanico con lama lunga 8 cm, successivamente recuperati dagli operatori tra la vegetazione e sottoposti a sequestro.

Sentito in merito alla propria condotta, il 47enne non è stato in grado di giustificare il possesso degli oggetti; pertanto, è stato accompagnato presso la Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Comunicato stampa della Questura