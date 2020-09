La Pol.Pen. Spoleto si rinforza: ecco Tromello e Partenzi

Primi test atletici per la squadra di Santarelli in attesa di iniziare la preparazione al campionato di Seconda Categoria

(DMN) Spoleto – La Pol.Pen. Spoleto si rinforza in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria e lo fa assicurandosi i cartellini di due pezzi da novanta del calcio spoletino: il centrocampista Andrea Tromello De Santis e il difensore Leonardo Partenzi vestiranno la maglia azzurra della società guidata dalla presidentissima Angela Giuseppina Carmeli. I due nuovi elementi porteranno la giusta dose di esperienza all’ambiziosa formazione allenata da mister Fabrizio Santarelli (nella foto insieme ai due nuovi acquisti ed al suo vice Carlo Cerquiglini). Chi non vestirà più la maglia della Pol.Pen. Spoleto è il difensore Carlo Ricci che ha detto sì alla Superga 48 fresca del ripescaggio in Promozione.

In questi giorni la squadra di Santarelli ha sostenuto i primi test atletici. A breve, una volta che verrà fissata la data di inizio del Campionato di Seconda Categoria, la Pol.Pen. avvierà la preparazione che dovrebbe svolgersi al campo sportivo in erba della Spoleto Rugby, in via Pietro Falchi.