La Pol.Pen. Spoleto riparte, Nicola Borrelli è il nuovo presidente

Ieri il primo allenamento. Ufficializzato il nuovo quadro dirigenziale e lo staff tecnico: tutti i nomi

(DMN) Spoleto – è iniziata ufficialmente ieri pomeriggio la stagione 2022/2023 della Pol.Pen. Spoleto. I ragazzi di Fabrizio Santarelli si sono ritrovati al campo sportivo della Casa di Reclusione di Maiano per il primo allenamento stagionale in vista dell’imminente campionato di Seconda Categoria. Una stagione piena di novità per la società fondata nel 2018 dagli agenti di Polizia Penitenziaria del carcre di Spoleto, a partire dallo staff dirigenziale che vedrà al timone Nicola Borrelli.

Asd Pol.Pen. Spoleto 2022/2023

PRESIDENTE Nicola Borrelli

DIRETTORE GENERALE Piero Santirosi

DIRETTORE TECNICO Domenico Galli

SEGRETARIO Mauro Coccia

DIR. ACCOMPAGNATORE Luca Proietti

MAGAZZINIERE Renzo Proietti

ALLENATORE Fabrizio Santarelli

VICE ALLENATORE Carlo Cerquiglini

COLL. TECNICO Massimiliano Fiorelli

COLL. TECNICO Sergio Catoni

PREP. PORTIERI Massimiliano Gentili

Amichevoli

20 agosto Clitunno-Pol.Pen. (stadio Conte Rovero a Campello sul Clitunno)

24 agosto Memorial Bruno Santarelli Spoleto-Pol.Pen (campo sportivo di Passo Parenzi)

27 agosto Ducato Juniores-Pol.Pen. (campo sportivo Marco Capitini San Giacomo)

Nella foto i nuovi arrivati, da sinistra: Giovannetti, Prudenzi, Taschini, Tortorella, Magnini, Pacifici, Ricci, Goxhi