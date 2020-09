La Pol.Pen. Spoleto é iscritta al campionato. Domani il 2° Memorial “Bruno Santarelli”

La presidente Carmeli: “Ho iscritto i miei ragazzi”. Clitunno e Pol.Pen. in campo sabato 26 settembre alle ore 16 al “Conte Rovero”

(DMN) Spoleto – ora é ufficiale: la Pol.Pen. Spoleto prenderà parte per il terzo anno consecutivo al campionato di Seconda categoria. A darne l’annuncio a DMN é stata direttamente l’appassionata presidente Angela Giuseppina Carmeli: “Ho iscritto i miei ragazzi al campionato, é il regalo che mi sono fatta per il mio compleanno“.

Memorial Bruno Santarelli – ancora una gara amichevole in programma per la Pol.Pen. Spoleto. La squadra di Fabrizio Santarelli affronterà la Clitunno, formazione di Promozione dove gioca anche il nipote Marco Lazzarini, nel secondo Memorial Bruno Santarelli.

La prima edizione del trofeo, dedicato alla memoria del padre del tecnico della formazione spoletina deceduto tre anni fa proprio nel giorno del primo allenamento della squadra è stata giocata contro lo Spoleto Calcio. In quell’occasione si imposero i biancorossi per 5-1. Il calcio d’inizio è in programma sabato 26 settembre, alle ore 16, al “Conte Rovero” di Campello sul Clitunno.