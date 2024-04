La persona come acqua, appuntamento per bambini e famiglie a cura dell’Associazione Il filo rosso

L’Associazione IL FILO ROSSO organizza per sabato 4 maggio p.v. alle ore 15.30 un

appuntamento per i bambini, le bambine e le loro famiglie.

L’incontro si terrà a Palazzo Mauri presso la Biblioteca “Carducci” per poi vivere un’esperienza itinerante tra le fonti del centro storico.

Il percorso sarà animato con momenti di lettura interattiva, con attività di espressione artistica in relazione con la città e con laboratori creativi, volendo trasmettere la vitalità dell’acqua e le sue caratteristiche comuni alla persona: saper accogliere il cambiamento e sapersi adattare a diverse

forme.

Le attività si svilupperanno con la partecipazione delle ragazze classe IVA Liceo Scienze Umane, che completano così il percorso formativo Progetto PASSI-PAROLE, dei ragazzi e delle ragazze del Corso per animatori che si sta svolgendo all’interno del Progetto “BIBL_YOU: giovani energie

in biblioteca”, oltre che dei giovani de Il Filo rosso.

L’evento si realizza in collaborazione con il “Parco Terre di Pietra e d’Acqua” e con il

finanziamento del Consorzio BIM Nera e Velino di Cascia.

Contatti: info@associazioneilfilorosso.it; social: ilfilorosso.community