La passione per le due ruote protagonista di accade d’estate a Spoleto con il Virus Power Civs 2024, Campionato italiano ed europeo di velocità in salita

Dal 19 al 21 luglio Spoleto ha ospitato il Virus Power Civs 2024, Campionato italiano ed europeo di velocità in salita sulle curve di Forca di Cerro. Tanti gli appassionati che hanno partecipato all’evento, organizzato dal Moto Club Spoleto ed inserito nel programma estivo di eventi ‘Accade d’Estate a Spoleto’, e che hanno seguito le gare di una delle tappe più impegnative del rinomato Civs.

Le gomme slick, che contraddistinguono le moto da corsa, hanno animato la tre giorni che ha avuto come palcoscenico lo storico tracciato Spoleto – Forca di Cerro. La gara, valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita e per l’Europeo, ha visto la partecipazione di decine di piloti provenienti da tutta Italia ed Europa e di centinaia di appassionati giunti per assistere alle gesta dei velocissimi riders.

Oltre 120 i piloti iscritti e alcune centinaia le persone che nell’arco del lungo weekend hanno assistito a prove e gare e che hanno potuto visitare i luoghi del territorio spoletino.

‘Un ringraziamento particolare – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Lisci – va al Moto Club Spoleto capitanato dal Presidente Daniele Cesaretti, che lavorando ormai da anni in stretta sinergia con l’Amministrazione, organizza eventi di sempre maggiore richiamo e che hanno una ricaduta importante sul territorio. Questo tipo di eventi aiutano la promozione del nostro territorio, affascinante e carico di storia, permettendo a Spoleto di essere conosciuta in Italia e all’estero tra gli amanti delle due ruote’.