La Panchina Rossa a Bazzano inferiore: un impegno per la Comunità

Non è solo una panchina. È un impegno concreto verso una comunità più consapevole e unita contro ogni forma di violenza.

Domenica 8 marzo 2026, alle ore 15.00, sarà inaugurata a Bazzano Inferiore una panchina rossa, simbolo silenzioso ma potente della lotta contro la violenza, in particolare quella sulle donne. Un segno tangibile che parla a tutti, invitando a fermarsi, riflettere e soprattutto agire.

La panchina rossa non è un semplice arredo urbano. È memoria, dedicata a chi non c’è più e ha visto la propria vita spezzata dalla violenza. È consapevolezza, un richiamo costante a riconoscere i segnali di abuso e sopraffazione che troppo spesso vengono ignorati. È azione, un invito collettivo a non voltarsi mai dall’altra parte, a scegliere ogni giorno il rispetto e la responsabilità.

“Il rispetto non è un’opzione, è la base su cui costruire il nostro futuro” è il messaggio che accompagnerà l’iniziativa, che si propone di rafforzare il senso di comunità e l’impegno condiviso per una società libera dalla paura.

Un sentito ringraziamento va alla Proloco di Bazzano Inferiore, al presidente Andrea Alimenti e ai consiglieri che hanno reso possibile questo momento, all’Associazione Il Sorriso di Teo e Wow Mom dell’MTB Spoleto, così come alle autorità competenti che hanno sostenuto il progetto. L’invito è rivolto a tutti i cittadini: essere presenti significa testimoniare, insieme, la volontà di costruire un futuro in cui nessuno debba mai più avere paura.

Sorridi donna

sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.

Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori

sorridi comunque.

Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino

faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà:

un bacio di mamma

un battito d’ali

un raggio di sole per tutti.

Alda Merini