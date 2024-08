La Pallavolo incontra Spoleto: Open Day dal 26 al 30 agosto

La Nuova Pallavolo Spoleto è lieta di annunciare l’iniziativa “La Pallavolo incontra Spoleto”, una serie di Open Day che si terranno dal 26 al 30 agosto. Questa settimana speciale sarà un’occasione unica per incontrare la nostra società, i genitori e gli atleti, all’inizio di ogni sessione di allenament

L’obiettivo della società di pallavolo spoletina è creare un momento di condivisione e conoscenza, non solo per chi già fa parte della nostra famiglia sportiva, ma anche per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della pallavolo. Gli Open Day saranno un’opportunità per tutti i partecipanti di incontrare i nostri allenatori che hanno contribuito al successo dell’attività estiva “Off Season”.

Durante gli incontri, sarà possibile conoscere il programma di allenamento della stagione, porre domande ai nostri tecnici e, soprattutto, partecipare gratuitamente a una sessione di allenamento. Siamo particolarmente orgogliosi del grande riscontro ottenuto dall’attività estiva “Off Season”, che ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi ragazzi e ragazze, entusiasmati dalla professionalità e dall’energia dei nostri allenatori.

Invitiamo quindi tutti gli interessati, atleti di tutte le età e i loro genitori, a non perdere questa importante occasione per scoprire la passione per la Pallavolo.

Programma degli Open Day:

Luogo: Palarota

Orari: dalle 17:55 (20 minuti con i genitori e atleti, aperto anche a chi ancora non è iscritto) a seguire sessioni di allenamento fino alle 20:00

Date:

Lunedì 26 Agosto Maschile U19 e U17

Martedì 27 Agosto Femminile U12/U13

Mercoledì 28 Agosto Femminile U14

Giovedì 29 Agosto Maschile U15 e U13

Venerdì 30 Agosto Femminile U16