La Nuova Pallavolo Spoleto presenta “Open Month”

Un mese di prova gratuito rivolto ai giovani

Le attività della Nuova Pallavolo Spoleto sono ripartite alla grande. Alla base di tutto, ancora una volta, la volontà di essere un punto di riferimento per i giovani del territorio e, tramite loro, rilanciare un progetto sportivo ambizioso e a lungo termine.

Un progetto che culmina con le prime squadre maschile e femminile che disputeranno i massimi campionati regionali di Serie C, ma che non può prescindere dai più piccoli.

Ecco perché per tutto il mese di settembre i corsi di avviamento al volley per maschi e femmine nati tra il 2013 e il 2008 saranno gratuiti.

Un “Open Month” che servirà ai tecnici per ampliare gli organici a loro disposizione e disputare al meglio tutti i campionati giovanili a cui ci si potrà iscrivere. Per i piccoli atleti l’opportunità di divertirsi insieme apprendendo le basi di uno sport completo come la pallavolo.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il tecnico Massimiliano Mariani al numero 328-4669918.