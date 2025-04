La Nuova Pallavolo Spoleto organizza il Torneo “Io Gioco” nel ricordo di Vincenza Mari

L’evento si terrà domenica 13 aprile presso il Palarota di Spoleto e rappresenterà un’importante occasione per promuovere i valori dello sport, dell’amicizia e della sana competizione, contribuendo alla creazione di una vera “comunità educante” attraverso la pallavolo.

Categorie di partecipazione:

Prima e seconda media (nati/e nel 2012 o successivamente)

Terza media (nati/e nel 2011 o nel 2010 se ancora frequentanti le scuole medie)

Le squadre saranno miste (maschi e femmine) e composte da quattro giocatori in campo, con un massimo di due riserve.

Premi in palio:

Squadra vincente per ogni categoria

Divisa più originale

Premio fair play

Miglior messaggio sportivo (con cartellone)

Nome squadra più originale

Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito www.nuovapallavolospoleto.it o disponibile presso le scuole. Per completare l’iscrizione, il modulo dovrà essere inviato, insieme al certificato medico, all’indirizzo email torneonuovapallavolo@libero.it.

L’evento sarà arricchito dalla presenza delle autorità del Comune di Spoleto, dell’Arcidiocesi Spoleto-Norcia e dalla Scuola Musicale “Onofri”, che inaugurerà il torneo con l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Un’occasione imperdibile per vivere la passione per la pallavolo in un clima di entusiasmo e condivisione, nel ricordo dell’indimenticabile Vincenza Mari che tanto ha dato alla pallavolo spoletina.

Nuova Pallavolo Spoleto