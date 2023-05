La Nuova Pallavolo Spoleto al momento cruciale della stagione

Sabato 13 maggio al PalaRota semifinale contro la Sir Safety Perugia per la promozione in serie B

Spoleto ha una tradizione sportiva pluridecennale legata al volley, una passione non solo legata ai successi e ai palcoscenici nazionali del passato, ma anche al movimento giovanile, sia maschile che femminile, che negli anni è sempre stato vissuto con entusiasmo da tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze della città.

Un veicolo di promozione sociale che quest’anno la Nuova Pallavolo Spoleto ha deciso di portare nelle scuole primarie del Comune di Spoleto per parlare di avviamento allo sport e psicomotricità dell’età evolutiva.

Un percorso sportivo che oggi coinvolge i bambini e le bambine dai 5 ai 10 anni che partecipano ai corsi di mini volley, ma anche le squadre maschili e femminili, dall’under 12 all’under 20, impegnate nei rispettivi campionati.

In questi giorni inoltre fervono i preparativi per la gara 1 di semifinale del campionato di serie C che i ragazzi, tutti spoletini, della Nuova Pallavolo Spoleto targata Monini disputeranno sabato 13 maggio alle ore 18 al PalaRota contro la Sir Safety Perugia: in palio l’accesso alla finale per la promozione in serie B.

“ Siamo orgogliosi del percorso fatto dai nostri ragazzi – ha dichiarato la presidente Vincenza Mari – Stiamo creando le basi per un bel futuro e credo che per il movimento e anche per la città sia venuto il momento di fare un salto di categoria. Siamo molto fiduciosi, comunque andrà a finire la stagione”.

“La pratica sportiva ha ricadute sociali di grande valore ed è per questo che stiamo facendo il possibile per essere al fianco delle società che operano nel nostro territorio a contatto con i giovani della città – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – La Nuova Pallavolo Spoleto sta portando avanti una tradizione importante per la nostra città, dando respiro ad un movimento pallavolistico molto vivo e di grandi speranze. La sfida di sabato al PalaRota sarà un’occasione per essere vicini a questi ragazzi al termine di una stagione molto intensa. Come amministrazione ci saremo, nella speranza di vedere un PalaRota allegro, festoso e, ovviamente, pieno di spoletini”.