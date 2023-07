La nuotatrice Lucrezia Mancini trionfa all’EYOF 2023

A Maribor la nuotatrice della Spoleto Nuoto conquista un oro e un argento

Ancora risultati eccezionali per il nuoto spoletino. Mercoledì 26 luglio la nuotatrice dello Spoleto Nuoto Lucrezia Mancini ha conquistato a Maribor, in Slovenia, la medaglia d’argento nei 200 rana in occasione del XVII Festival olimpico estivo della gioventù europea (EYOF – European Youth Olympic Festival) 2023.

Non solo. Nella giornata di giovedì 27 luglio, oltre a qualificarsi per la finale dei 100 rana, in programma ieri pomeriggio, alle ore 18.30, Lucrezia Mancini ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista uomini e donne insieme a Daniele Del Signore (CC Aniene), Carlos D’Ambrosio (Fondazione Bentegodi) e Caterina Santambrogio (NC Seregno).

“Abbiamo espresso in più occasioni la soddisfazione per i risultati raggiunti dagli atlete e dagli atleti allenati da Piero Santarelli – sono state le parole del vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci – Anche in questa occasione siamo di fronte a risultati straordinario, che arrivano a pochi giorni dalla partecipazione di Lucrezia Mancini agli Europei junior di Belgrado. Mi complimento ancora una volta con lei, a nome dell’amministrazione comunale, perché continua a dimostrare non solo di avere talento e capacità, ma anche di essere in grado, nonostante la giovane età, di competere senza timore in campo internazionale. Ringrazio ovviamente il suo allenatore, Piero Santarelli perché continua a fornire ai nostri giovani un percorso di crescita sportiva e umana di grande valore”.