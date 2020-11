La Notte Europea dei Ricercatori 2020 nei licei spoletini

Iniziative all’avanguardia degli studenti e dei docenti del Sansi Leonardi Volta di Spoleto

Il Dirigente dell’istituto liceale di Spoleto, Prof. Mauro Pescetelli, è lieto di annunciare alla cittadinanza e agli studenti della città le numerose iniziative che anche quest’anno sono state organizzate per la Notte Europea dei Ricercatori. Progetto della Commissione Europea, la Notte dedicata alla celebrazione della ricerca scientifica vede partner le migliori università italiane e i centri di ricerca per la diffusione della conoscenza delle discipline scientifiche nella popolazione europea (http://www.nottedeiricercatori.it)

Le restrizioni dovute alla pandemia non hanno dato stop all’ormai tradizionale evento, festeggiato ed omaggiato dai Licei di Spoleto con una serie di iniziative che coinvolgono studenti, insegnanti e famiglie. La Notte Europea dei Ricercatori si svolgerà in modalità online questa sera, 27 novembre 2020, simultaneamente in molte sedi italiane ed europee. Il nostro Istituto ha preparato delle attività che saranno visibili dalle ore 21 alle 24 del 27 novembre sul sito www.liceospoleto.edu.it con la partecipazione dei nostri studenti come “piccoli ricercatori”. La scuola è felice di invitare la cittadinanza tutta a questo meeting virtuale. Saranno studenti e docenti a dare indicazioni per la visita delle varie stanze, meno reali ma forse ancora più affascinati.

Difficile in questo momento non riconosce il valore della ricerca scientifica, cui la popolazione mondiale sta affidando la ricostruzione d’ordine dei propri destini.

Ad ogni visitatore sarà possibile inoltre votare il video/attività preferito, utilizzando il modulo Google presente sul sito dell’Istituto.

Dalle ore 21 sarà attivo il link di Google Meet per incontrare studenti e docenti che hanno partecipato a questa importante iniziativa.

Vi aspettiamo numerosi, per una serata in compagnia della Ricerca!